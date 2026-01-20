El renacimiento de Moms for Liberty (Eng)

El grupo de extrema derecha «derechos parentales», fundado en Florida durante la pandemia de Covid-19 para promover la reapertura de las escuelas sin la obligación de llevar mascarilla ni requisitos de vacunación, ha sido objeto de burlas por sus afirmaciones distorsionadas y, en ocasiones, extravagantes sobre complots para socavar la educación estadounidense, advirtiendo a sus miembros de que «los globalistas, los utópicos, los socialistas, los totalitarios y la ONU están utilizando las escuelas públicas para socavar la libertad