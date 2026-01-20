edición general
El renacimiento de Moms for Liberty (Eng)

El grupo de extrema derecha «derechos parentales», fundado en Florida durante la pandemia de Covid-19 para promover la reapertura de las escuelas sin la obligación de llevar mascarilla ni requisitos de vacunación, ha sido objeto de burlas por sus afirmaciones distorsionadas y, en ocasiones, extravagantes sobre complots para socavar la educación estadounidense, advirtiendo a sus miembros de que «los globalistas, los utópicos, los socialistas, los totalitarios y la ONU están utilizando las escuelas públicas para socavar la libertad

| etiquetas: grupo de odio , moms for liberty , eeuu , qanon , trump , maga
5 comentarios
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
La educación estadounidense ya está socavada desde hace años.
themarquesito #2 themarquesito
Klanned Karenhood, las que faltaban para el duro
Supercinexin #3 Supercinexin
Es gracioso el concepto de la palabra Liberty que tienen en USA: hacer siempre lo que me salga de las gónadas y que las consecuencias las paguen los demás, por tontos.
Draakun #5 Draakun
Me ha hecho pensar en esto:
www.youtube.com/watch?v=bOR38552MJA
#4 Eukherio
Lo de Estados Unidos y la educación es una puta tormenta perfecta. Trump por un lado en contra de las universidades porque son woke, hasta las privadas; después no quieren a los extranjeros que van hasta allí a estudiar y a investigar porque son antiinmigración; y por encima, a mayores, quieren reventar todavía más su sistema educativo de mierda. En unos años, como no los paren, acabarán con los chavales leyendo la Biblia y haciendo cursos para curarse el homosexualismo.
