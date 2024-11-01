El Reino Unido ha decidido acabar con el negocio de la reventa de entradas. Plataformas como Viagogo y StubHub deberán reinventarse a toda prisa

El Gobierno británico impulsará una legislación que prohibirá la reventa con sobreprecio para conciertos y eventos en directo. La clave es que ninguna entrada podrá revenderse por encima del face value: su precio oficial de compra. En este sentido, plataformas clave como Viagogo o StubHub podrán seguir operando, pero bajo condiciones mucho más estrictas: No podrán permitir sobreprecios, lo que elimina su principal fuente de ingresos. Deberán verificar la identidad de vendedores y compradores. Tendrán responsabilidad legal...... etc.
Me sorprendió que la propia aplicación de gestión de entradas me informó de que había una persona dispuesta a pagar 1000€ por mi entrada. Si accedía, se me ingresaría inmediatamente el dinero a cambio de mi entrada menos un porcentaje para los dueños de la aplicación por la gestión
Por un lado me pareció muy civilizado, por otro no pude evitar pensar "Que piratas son estos british"