edición general
15 meneos
14 clics
El Reino Unido ha decidido acabar con el negocio de la reventa de entradas. Plataformas como Viagogo y StubHub deberán reinventarse a toda prisa

El Reino Unido ha decidido acabar con el negocio de la reventa de entradas. Plataformas como Viagogo y StubHub deberán reinventarse a toda prisa

El Gobierno británico impulsará una legislación que prohibirá la reventa con sobreprecio para conciertos y eventos en directo. La clave es que ninguna entrada podrá revenderse por encima del face value: su precio oficial de compra. En este sentido, plataformas clave como Viagogo o StubHub podrán seguir operando, pero bajo condiciones mucho más estrictas: No podrán permitir sobreprecios, lo que elimina su principal fuente de ingresos. Deberán verificar la identidad de vendedores y compradores. Tendrán responsabilidad legal...... etc.

| etiquetas: reino , unido , reventa , entradas , plataformas , viagogo , stubhub
12 3 0 K 100 actualidad
5 comentarios
12 3 0 K 100 actualidad
pitercio #1 pitercio
Así no les interesa, si no es con acuerdos concretos y sobrecobrando gastos de gestión.
0 K 15
Autarca #3 Autarca
Estuve en UK hace unos años para ver un concierto de The Killers

Me sorprendió que la propia aplicación de gestión de entradas me informó de que había una persona dispuesta a pagar 1000€ por mi entrada. Si accedía, se me ingresaría inmediatamente el dinero a cambio de mi entrada menos un porcentaje para los dueños de la aplicación por la gestión

Por un lado me pareció muy civilizado, por otro no pude evitar pensar "Que piratas son estos british"
0 K 11
#4 kaos_subversivo
#3 o los reventas a grito pelao delante de la policia en la puerta del cocnierto
1 K 22
#2 angar300
¿Y en España pa cuando?
0 K 7
#5 bizcobollo *
Las entradas deberían estar vinculadas a la cuenta de la aplicación o el sitio web. Si no se puede asistir se devuelven a mismo sitio oficial, que debería estar obligado a aceptarlo y ponerlas nuevamente a la venta por el mismo dinero. Jamás se debería permitir comerciar con una entrada.
0 K 7

menéame