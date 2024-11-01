El Reino Unido ha decidido acabar con el negocio de la reventa de entradas. Plataformas como Viagogo y StubHub deberán reinventarse a toda prisa

El Gobierno británico impulsará una legislación que prohibirá la reventa con sobreprecio para conciertos y eventos en directo. La clave es que ninguna entrada podrá revenderse por encima del face value: su precio oficial de compra. En este sentido, plataformas clave como Viagogo o StubHub podrán seguir operando, pero bajo condiciones mucho más estrictas: No podrán permitir sobreprecios, lo que elimina su principal fuente de ingresos. Deberán verificar la identidad de vendedores y compradores. Tendrán responsabilidad legal...... etc.