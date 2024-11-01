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La rehabilitación integral de la plaza de toros de Oviedo alcanzará los 32,3 millones |

La rehabilitación integral de la plaza de toros de Oviedo alcanzará los 32,3 millones |

El Ayuntamiento de Oviedo espera licitar la obra, que será la mayor inversión del mandato, en 2027 y convertirla en un espacio multiusos

| etiquetas: oviedo , plaza de toros , toros , pp , asturias
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8 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
ewok #1 ewok
Alfredo Canteli, del PP. En una ciudad y Autonomía con cero afición a los toros... Disfruten lo votado.
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#2 amusgada
#1 es para albergar eventos, no toros... está en situación de ruina estructural si no se interviene ya se cae el graderío.

Eso sí, no me puedo de creer la cifra, fueron casi 22 mill el Palacio los Deportes y la superficie y obra es varias magnitudes superior a esta plaza
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 apostaría 5€ a que acaba habiendo toros
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#4 amusgada
#3 subo a 10 que esta obra, que lleva prometida desde 2019, no la verán mis ojos. Ya se pasaron el forro el proyecto aprobado por Cultura en varias ocasiones, no sé si es que ahora van a tener el tinglao de la Uni privada de medicina bien cerquita ven bien un fiestódromo en el barrio, que no van a ir de guateque a la expla-nada de la Florida.
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
#3 Yo no recuerdo que hubiese nunca toros en Oviedo desde hace al menos 35 años (o igual si y no me enteraba porque no me interesaba). Lo que si habia era conciertos (en la plaza de toros, digo).
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sat #7 sat
#1 Sobre cogedor.
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Jakeukalane #8 Jakeukalane
#1 no te sigo. Si lo van a convertir en espacio multiusos...
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#5 abogado_del_diablo
Preciosa la vista de una plaza de toros llena de vegetación y árboles y no arena, símbolo de la brutalidad medieval en España que nos avergüenza por (casi) todo el mundo.
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menéame