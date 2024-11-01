edición general
«Regresamos del infierno»: periodistas palestinos relatan las torturas sufridas en las cárceles israelíes (inglés)

Advertencia sobre el contenido: este artículo contiene descripciones explícitas de violencia física, psicológica y sexual. Aunque las condiciones variaban según las instalaciones, los métodos descritos por los entrevistados —agresiones físicas, posturas forzadas, privación sensorial, violencia sexual y negligencia médica— eran sorprendentemente similares. Diez periodistas solicitaron permanecer en el anonimato, alegando amenazas explícitas de nueva detención o muerte por parte de los interrogadores israelíes y los funcionarios de...

