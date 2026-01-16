Registran por primera vez a un sapo comiéndose a un sapo  

Investigadores chilenos documentaron por primera vez un caso de canibalismo en el sapo de Atacama (Rhinella atacamensis). El canibalismo en anfibios es un fenómeno común, documentado en gran cantidad de especies y que involucra principalmente la depredación tanto sobre huevos, larvas y postmetamórficos (que ya pasó de renacuajo a juvenil). Sin embargo, su estudio en estadios juveniles es más escaso. Durante la grabación los científicos pudieron ver cómo el postmetamórfico depredaba al sapito.