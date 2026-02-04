edición general
Los regionalistas del PAR desaparecen de las Cortes de Aragón por primera vez en su historia

Los regionalistas del PAR desaparecen de las Cortes de Aragón por primera vez en su historia

El PAR, fundado en plena Transición, en diciembre de 1977, tuvo sus mejores resultados en los años ochenta y noventa, cuando había llegado a obtener 19 de los 67 escaños de la cámara autonómica. Tanto es así que entre 1987 y 1991 tuvo con Hipólito Gómez de las Roces la presidencia del ejecutivo aragonés, la Diputación General de Aragón, gracias a los votos de Alianza Popular y de la abstención del Centro Democrático y Social (CDS). Formó un gobierno monocolor y en 1991 tuvo a su segundo presidente, Emilio Eiroa, tras un pacto con el PP.

