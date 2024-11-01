edición general
La Región de Murcia deberá indemnizar con más de 160 millones a Sacyr por el aeropuerto de Corvera

Según la sentencia, la Administración deberá abonar 143,7 millones de euros más los intereses acumulados desde hace doce años, lo que eleva la cifra total por encima de los 160 millones. El fallo entiende que las cantidades invertidas por la sociedad concesionaria en la construcción del aeropuerto no fueron compensadas de forma justa cuando se rompió la concesión.

Veo #8 Veo *
El aeropuerto es una cacicada mayor que la de Castellón. No es que no hubiera aeropuerto, es que estaba en la costa, en san Javier (cerca de la manga para los madrileños). Y con el de Alicante a menos de una hora en tren de cercanías de Murcia capital (de hecho, aún viviendo al lado del aeropuerto de Corvera cuando he tenido que coger un avión lo he tenido que hacer desde Alicante).

Pues nada, desmantelamos un aeropuerto ya hecho y bien situado, con una pista recién construida para separar completamente el aeropuerto civil del militar... y montamos uno nuevo en el interior, donde no lo va a usar nadie porque solo vale para llegar o salir de Murcia capital. Y ni eso.
Gaiden #6 Gaiden
Ya vamos los murcianos por 400 millones de coste de un aeropuerto que "no iba a costar un duro" y que tiene menos viajeros que el que ya operaba en San Javier.
Rihusu #1 Rihusu
Se huelen sobres...
Thornton #11 Thornton
#1 ¡Grandes gestores!
sat #12 sat
¿Qué son 160 milloncillos para esta gente de clase media alta que vota masivamente al PP en Murcia? Ahhh no, que son facha pobres en su mayoría. Pues a disfrutar amigos.
porto #3 porto
Colaboración público-privada...
Paltus #13 Paltus
Como siempre, beneficios privados, pérdidas públicas. Pero es que se la pela porque ahí siguen.
#5 sportz_yugoslavs
Seremos fascistas pero...
Somos fascistas
OCLuis #7 OCLuis
A los murcianos les cae un meteorito y siguen con su vida como si nada hubiese pasado.
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Uy gustosamente se indemniza a Sacyr!!
vvjacobo #4 vvjacobo
Son subnormales, pero saben gestionar
Gaiden #2 Gaiden
Gestionando, y renunciando a fondos varios y a quita de deuda. Muy máquinas.
Veo #9 Veo *
Mentira, Hay mucha mierda, pero uno de los pocos movimientos vecinales exitosos de los últimos 20 años ha sido el del soterramiento de las vías.

iba para #_7, que debe ser que no le caigo bien.
