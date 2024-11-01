La Región de Murcia deberá indemnizar con más de 160 millones a Sacyr por el aeropuerto de Corvera

Según la sentencia, la Administración deberá abonar 143,7 millones de euros más los intereses acumulados desde hace doce años, lo que eleva la cifra total por encima de los 160 millones. El fallo entiende que las cantidades invertidas por la sociedad concesionaria en la construcción del aeropuerto no fueron compensadas de forma justa cuando se rompió la concesión.
| etiquetas: murcia , pelotazo , aeropuerto , pp , sacyr
Pues nada, desmantelamos un aeropuerto ya hecho y bien situado, con una pista recién construida para separar completamente el aeropuerto civil del militar... y montamos uno nuevo en el interior, donde no lo va a usar nadie porque solo vale para llegar o salir de Murcia capital. Y ni eso.
