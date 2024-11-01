Reformar la ley de extranjería para dar “prioridad nacional”: el pacto de PP y Vox en Extremadura incluye medidas que no son de su competencia

Abascal ha asegurado que en Extremadura va a haber “prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas”, pero la ley recoge que los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones en las mismas condiciones. En el documento no hablan de prioridad para los españoles sino de “arraigo verificable”. El acuerdo entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura recoge un buen número de medidas que, en realidad, no se pueden llevar a cabo porque no son competencia de un ejecutivo autonómico.