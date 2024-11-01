edición general
Reform crearía una agencia al estilo del ICE y pondría fin al permiso de permanencia (leave to remain), según dirá Zia Yusuf (ENG)

El partido de Nigel Farage planea deportar hasta 288.000 personas al año en cinco vuelos diarios y ampliar las facultades de parar y registrar (stop and search).

#3 omega7767
el mundo de la extrema derecha .... centrar su discurso en el inmigrante piojoso invasor

lo irónico es que ni el personaje que hace estas declaraciones es blanquito  media
#5 DrToxic
¿Cómo cojones se puede siquiera presentar Farage, un tío que mintió descaradamente con el Brexit; incluso reconociendo años después que "los números se habían exagerado"?

¿Cómo cojones va a sacar más de dos votos, el suyo y el de su puta madre? ¿es que somos gilipollas?

Respuesta: sí. Lo somos.
#1 UNOMAS83
Reform UK crearía una agencia al estilo del ICE dedicada a deportar a cientos de miles de personas, además de poner fin al estatus de quienes tienen permiso de residencia indefinido (ILR), dirá el partido.

También prohibiría la conversión de iglesias en mezquitas y financiaría una expansión radical de los poderes de parar y registrar (stop and search), según dirá asimismo en un discurso el lunes el nuevo portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf. El programa de desradicalización Prevent…   » ver todo el comentario
#4 d5tas
Years & Years
#2 Barriales
Aaaaaa gobernarrrrrrrrr!!!!!!!!@
