4
meneos
26
clics
Reform crearía una agencia al estilo del ICE y pondría fin al permiso de permanencia (leave to remain), según dirá Zia Yusuf (ENG)
El partido de Nigel Farage planea deportar hasta 288.000 personas al año en cinco vuelos diarios y ampliar las facultades de parar y registrar (stop and search).
|
etiquetas
:
reino unido reform
,
ice
,
inmigracion
,
europa
3
1
0
K
42
actualidad
5 comentarios
#3
omega7767
*
el mundo de la extrema derecha .... centrar su discurso en el inmigrante piojoso invasor
lo irónico es que ni el personaje que hace estas declaraciones es blanquito
0
K
11
#5
DrToxic
¿Cómo cojones se puede siquiera presentar Farage, un tío que mintió descaradamente con el Brexit; incluso reconociendo años después que "los números se habían exagerado"?
¿Cómo cojones va a sacar más de dos votos, el suyo y el de su puta madre? ¿es que somos gilipollas?
Respuesta: sí. Lo somos.
0
K
10
#1
UNOMAS83
Reform UK crearía una agencia al estilo del ICE dedicada a deportar a cientos de miles de personas, además de poner fin al estatus de quienes tienen permiso de residencia indefinido (ILR), dirá el partido.
También prohibiría la conversión de iglesias en mezquitas y financiaría una expansión radical de los poderes de parar y registrar (stop and search), según dirá asimismo en un discurso el lunes el nuevo portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf. El programa de desradicalización Prevent…
» ver todo el comentario
0
K
9
#4
d5tas
Years & Years
0
K
8
#2
Barriales
Aaaaaa gobernarrrrrrrrr!!!!!!!!@
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
