La reflexión de Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' sobre Israel en Gaza : "Lo que está ocurriendo es una barbaridad"

El escritor hizo un repaso de la actualidad a su paso por el programa de Pablo Motos y ha analizado la situación en Gaza: "ahora estoy horrorizado de que Netanyahu esté convirtiendo a Israel, que yo respetaba, en un estado asesino. Y eso es así".
| etiquetas: perez reverte , israel , gaza
Del propio artículo: "Feijóo se pronuncia tras días de silencio y guarda equilibrios responsabilizando a Hamás del sufrimiento de los palestinos".
El amigo debe chochear porque hace años le oí burlarse del sionismo precisamente hablando de que le dio el alto un soldado israelí con acento argentino y decia el Reverte "vale, tu judío de toda la vida viviendo aquí"
www.meneame.net/story/israel-dejara-venderle-armas-perez-reverte-tras-
Pues eso.