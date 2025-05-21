edición general
La reflexión de Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' sobre Israel en Gaza : "Lo que está ocurriendo es una barbaridad"

El escritor hizo un repaso de la actualidad a su paso por el programa de Pablo Motos y ha analizado la situación en Gaza: "ahora estoy horrorizado de que Netanyahu esté convirtiendo a Israel, que yo respetaba, en un estado asesino. Y eso es así".

Comentarios destacados:      
Sr.No #10 Sr.No
#6 Sí, la condena del genocidio por parte del PP es abrumadora.

Del propio artículo: "Feijóo se pronuncia tras días de silencio y guarda equilibrios responsabilizando a Hamás del sufrimiento de los palestinos".
escuadron #11 escuadron
#10 que no lo condene con la contundencia que te gustaría dista mucho de que a día de hoy son los que apoyan esto desde España, no te parece?
Sr.No #12 Sr.No
#11 Que en el artículo te destaquen primero esa "cita" dice bastante sobre la distancia (o equidistancia) a la que se sitúan.
nemesisreptante #14 nemesisreptante
#11 búscame las declaraciones de Ayuso sobre el tema por favor
escuadron #15 escuadron
#14 Ayuso es subnormal
nemesisreptante #16 nemesisreptante
#15 ni cinco Segundos ha tardado en meter a ETA :shit:
escuadron #17 escuadron
#16 Insisto, Ayuso es subnormal
nemesisreptante #2 nemesisreptante *
Si es tan bárbaridad que mande a la mierda a pp y vox en directo en el hormiguero que a día de hoy son los que apoyan esto desde España
sotillo #19 sotillo
#2 De alguna forma se lo ha dicho
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Netanyahu esté convirtiendo a Israel, que yo respetaba

El amigo debe chochear porque hace años le oí burlarse del sionismo precisamente hablando de que le dio el alto un soldado israelí con acento argentino y decia el Reverte "vale, tu judío de toda la vida viviendo aquí"
escuadron #3 escuadron *
#1 Relacionada una noticia humorística con unas declaraciones de un asunto tan serio como éste? No le veo la relación. Salvo que sea más relevante una parodia que las declaraciones en sí, depende de lo que interese
#5 Leon_Bocanegra
#3 nadie te obliga a verla.
escuadron #7 escuadron *
#5 Bueno, si queremos desviar el meollo del asunto lo has conseguido. Buen trabajo, toma tu cuenquito de arroz. No sorprende, la verdad.
#8 Leon_Bocanegra
#7 sabes quién es el que ha contribuido a desviar el meollo?
Pues eso.
Escafurciao #9 Escafurciao
¿Alguien lo vio, como reaccionó zanahorio?
tricionide #18 tricionide
Vaya no se ha dado cuenta hasta ahora de como es Israel
