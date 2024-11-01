·
La red pública de recarga eléctrica en España roza los 48.600 puntos operativos
La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España cuenta ya con 48.594 puntos operativos a fecha de 1 de octubre de 2025 lo que representa un 7,08 % más respecto al cierre de 2024.
|
etiquetas
:
movilidad eléctrica
,
recarga pública
1
1
0
K
18
movilidad
5 comentarios
#1
javibaz
Operativos dice. No se lo cree ni el que ha escrito la noticia.
0
K
12
#2
supervega
#1
aedive.es/noticias/La-red-de-infraestructuras-de-recarga-pblica-en-Esp
0
K
13
#5
manzitor
En España, al menos en mi entorno, quien se compra un coche eléctrico, es porque tiene un punto de carga en casa y placas. Esos no computan.
0
K
10
#3
no_soy_un_bot
El día que españa tenga una red como la portuguesa:
www.mobie.pt/es/portal-de-datos-mobidata
otro gallo cantará.
En coruña no hay nigún punto, los que instalaron hace mucho tiempo no funciona ninguno.
Imposible tener un eléctrico en la calle.
¿En vuestras ciudades hay enchufes cerca de donde aparcais?
0
K
7
#4
supervega
#3
www.google.com/maps/search/putnos+de+recarga+en+a+coruña/@43.3504177,
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
