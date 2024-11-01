Red Eléctrica propone una batería de medidas para evitar apagones que afectan a todos los agentes del mercado

Red Eléctrica ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC una propuesta de modificación de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico en cumplimiento de los mandatos recogidos en el Real Decreto 997/2025, una norma aprobada tras el gran apagón de abril del 2025 para reforzar la seguridad del sistema. El documento plantea cambios relevantes en varios aspectos, incluyendo el poder desconectar plantas y rampas de 15 minutos para todos los generadores.