Red Eléctrica propone una batería de medidas para evitar apagones que afectan a todos los agentes del mercado

Red Eléctrica ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC una propuesta de modificación de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico en cumplimiento de los mandatos recogidos en el Real Decreto 997/2025, una norma aprobada tras el gran apagón de abril del 2025 para reforzar la seguridad del sistema. El documento plantea cambios relevantes en varios aspectos, incluyendo el poder desconectar plantas y rampas de 15 minutos para todos los generadores.
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El problema fue por el control de tensión, y precisamente ya se está implantando ese control de tensión por parte de las renovables desde hace algunos meses. Así que pronto todas las fuentes de energía, menos las nucleares, podrán controlar tensión. Entiendo que lo de la noticia son medidas complementarias a esto.