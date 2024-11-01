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Red Eléctrica propone una batería de medidas para evitar apagones que afectan a todos los agentes del mercado

Red Eléctrica propone una batería de medidas para evitar apagones que afectan a todos los agentes del mercado

Red Eléctrica ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC una propuesta de modificación de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico en cumplimiento de los mandatos recogidos en el Real Decreto 997/2025, una norma aprobada tras el gran apagón de abril del 2025 para reforzar la seguridad del sistema. El documento plantea cambios relevantes en varios aspectos, incluyendo el poder desconectar plantas y rampas de 15 minutos para todos los generadores.

| etiquetas: red eléctrica , ree , apagón , rampas , medidas
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8 comentarios
4 1 0 K 77 Energias
#8 Pitchford
#7 No sabía que hubiera bajado el uso de los CC para estabilización del sistema. El coste de la operación reforzada ha seguido subiendo, fundamentalmente por el aumento del coste del gas. Pero si ha bajado algo el uso de los CC, pues estupendo.
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#1 Pitchford
A ver si se refuerza de una vez la seguridad del sistema con soluciones que no requieran tener en marcha los ciclos combinados cuando sobra potencia renovable. Me temo que hasta que no se pongan en marcha los compensadores síncronos en 2029 éso no ocurrirá, pero al menos quizá se pueda ir reduciendo la participación de los CC.
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ipanies #2 ipanies
#1 Si esto estuviera bien planificado esos compensadores síncronos deberían haberse instalado a la vez que las renovables.
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#3 Pitchford
#2 Se creía que se podía estabilizar la red solo con sistemas electrónicos, pero con el tiempo, y los sustos, la teoría ha cambiado.
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Duke00 #5 Duke00
#1 Las causas del apagón no tuvieron relación con la energía sincrónica, eso fue un bulo que metieron algunos antes de tener información suficiente.

El problema fue por el control de tensión, y precisamente ya se está implantando ese control de tensión por parte de las renovables desde hace algunos meses. Así que pronto todas las fuentes de energía, menos las nucleares, podrán controlar tensión. Entiendo que lo de la noticia son medidas complementarias a esto.
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#6 Pitchford
#5 Los compensadores síncronos son los más eficaces controlando tensión mediante su regulación de reactiva. También aportan inercia natural instantánea y potencia de cortocircuito. Son las máquinas más eficaces para estabilizar una red eléctrica, caras eso sí.
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Duke00 #7 Duke00
#6 Muy bien, serán otro complemento más para controlar tensión. Pero de momento ya se está comenzando a notar bajada en el uso de ciclos combinados debido a los nuevos controles de tensión de renovables.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Una batería que espero sea de iones de sodio, el último grito.
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menéame