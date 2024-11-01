Red Eléctrica cifra en 666 millones el coste de la operación reforzada tras el apagón hasta marzo

La cifra supone un incremento de 53 millones en un mes. El pasado 25 de marzo, en una comparecencia en el Senado, la presidenta de Redeia (matriz de REE), la exministra socialista Beatriz Corredor cifró el coste de este colchón extra de seguridad en unos 613 millones, cifra que comprendería hasta el pasado febrero. Corredor reiteró que esa operación reforzada se aplicará “hasta que sea necesario”, una vez que esté plenamente implementado el nuevo procedimiento de control de tensión (el conocido como 7.4) que la Comisión Nacional de los Mercados