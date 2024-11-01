RECUPERANDO exige los datos secretos de las inmatriculaciones

La organización recuerda que han pasado casi veinte años desde que este asunto saltó a la opinión pública y que, a día de hoy, «los ayuntamientos y la ciudadanía siguen sin conocer con certeza cuántos y cuáles han sido los bienes inscritos a nombre de la Iglesia Católica con un único ‘certificado diocesano’ como garantía».
| etiquetas: recuperando , datos , secretos , inmatriculaciones , iglesia
Nuestros hijos y nietos nos maldecirán por ello.
Como no actúen pronto esta empresa experta en apropiarse de los bienes ajenos seguirá haciendo caja y lucrándose de ellos.