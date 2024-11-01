edición general
RECUPERANDO exige los datos secretos de las inmatriculaciones

La organización recuerda que han pasado casi veinte años desde que este asunto saltó a la opinión pública y que, a día de hoy, «los ayuntamientos y la ciudadanía siguen sin conocer con certeza cuántos y cuáles han sido los bienes inscritos a nombre de la Iglesia Católica con un único ‘certificado diocesano’ como garantía».

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Hemos regalado a la iglesia católica la mayor parte de nuestro patrimonio histórico artístico. A medida que las iglesias se vayan vaciando, lo irán malvendiendo al mejor postor.

Nuestros hijos y nietos nos maldecirán por ello.
#2 laruladelnorte *
En su escrito, RECUPERANDO apela al deber de los distintos gobiernos de garantizar «un marco mínimo necesario para la protección y conservación de los bienes creados por el esfuerzo colectivo de las comunidades afectadas». Un marco que, sostienen, pasa ineludiblemente por conocer en detalle la totalidad de lo inmatriculado antes de que se produzca «su más que posible progresiva liquidación y venta por la Iglesia Católica».

Como no actúen pronto esta empresa experta en apropiarse de los bienes ajenos seguirá haciendo caja y lucrándose de ellos.
