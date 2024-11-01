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Record de insultos "Milei es pomada para el orto"

Record de insultos "Milei es pomada para el orto"  

Record de insultos de Cuneo. Lo más suave que le dijo a la rata inmunda de El Peluca es que es pomada para el orto

| etiquetas: cuneo , insultos , milei , argentina
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2 comentarios
4 0 0 K 56 politica
#1 Albarkas
Hemoal
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shinjikari #2 shinjikari
"Todo lo que parece inimaginable, en la Argentina ya pasó. Y sin embargo no aprendimos absolutamente nada". Que joyita ha soltado entre "sorete" y "sorete".
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menéame