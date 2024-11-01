edición general
Recopilatorio de tipologías de cascos y yelmos europeos entre el 1150 y el 1300

Recopilatorio gráfico de las diversas tipologías de cascos y yelmos usados en Europa y datados entre los años 1150 y 1300.

vviccio #1 vviccio
Ninguno con bluetooth y ni con cancelación de ruido.
DDJ #2 DDJ
Cascos y yelmos europeos europeos entendiendo por Europa de los Pirineos para arriba :-P
#3 esbrutafio
#2 El post no dice nada de que sea Pirineos p'arriba. No creo que fueran muy distintas las armaduras en la Península.  media
DDJ #4 DDJ
#3 Supongo, pero en los yelmos en los que se indica el origen no aparece ninguno de la península ibérica
