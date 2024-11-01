·
Recopilatorio de tipologías de cascos y yelmos europeos entre el 1150 y el 1300
Recopilatorio gráfico de las diversas tipologías de cascos y yelmos usados en Europa y datados entre los años 1150 y 1300.
|
etiquetas
:
cascos
,
yelmos
,
tipologías
,
1150
,
1300
cultura
#1
vviccio
Ninguno con bluetooth y ni con cancelación de ruido.
0
K
11
#2
DDJ
Cascos y yelmos europeos europeos entendiendo por Europa de los Pirineos para arriba
0
K
10
#3
esbrutafio
#2
El post no dice nada de que sea Pirineos p'arriba. No creo que fueran muy distintas las armaduras en la Península.
0
K
11
#4
DDJ
#3
Supongo, pero en los yelmos en los que se indica el origen no aparece ninguno de la península ibérica
0
K
10
