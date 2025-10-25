·
La reconstrucción de la DANA aún necesita más de 100 millones al día un año después
El Gobierno central ha abonado 7.907 millones, casi la mitad (47,6 %) de los 16.600 movilizados para daños personales y materiales, empresas e infraestructuras.
1 comentarios
actualidad
El dinero que está el gobierno empleando en comprar armas, los diputados, senadores en privilegios,.. los contribuyentes los necesitamos con urgencia para reparar, la DANA; para contratar muchos más médicos, sanitarios, bomberos, comprar mamografos, ecografos, para residencias publicas,... es NUESTRO DINERO. Si hubiera una democracia real se votaría en qué se gastan nuestros impuestos. Esto no es democracia, poderes no elegidos han decidido que gran parte de nuestros impuestos se vaya a comprar armas, a costa de nuestras vidas, salud y bienestar; como en la crisis del 2008 en que decidieron regalar nuestros impuestos a la banc, a costa del empobrecimiento de la población.
