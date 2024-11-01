edición general
Reclaman a la Junta revisar las licencias de la balsa minera tras lluvias extremas

Valdelamusa, aldea minera del municipio de Cortegana, en la comarca onubense del Andévalo, ha vuelto a situarse esta semana en el centro del debate ambiental por la balsa de residuos peligrosos asociada a la actividad minera del entorno. Los vecinos organizados en la plataforma Valdelamusa Viva han reclamado este martes a la Junta de Andalucía que revise las licencias otorgadas a la empresa Sandfire MATSA para la construcción y explotación de la balsa, tras los episodios de lluvias extremas registrados en la zona.

3 comentarios
Atusateelpelo
#0 Te has dejado un trozo de titular sin añadir lo que ha repercutido en que has dejado sin mayuscula la 1ª palabra. Te lo corrijo.
1 K 30
Gandark_S1rk
#1 Cierto, muchas gracias.
1 K 30
pitercio
Por eso es más mejor el plan de Monilla para verter el veneno de Bolidén en Aznalcóllar directamente al Guadalquivir, así no tiene que rebosar la balsa para distribuir toda la mierda desde Sevilla a toda la ribera y la costa suroeste.
0 K 15

