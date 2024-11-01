Reclaman a la Junta revisar las licencias de la balsa minera tras lluvias extremas

Valdelamusa, aldea minera del municipio de Cortegana, en la comarca onubense del Andévalo, ha vuelto a situarse esta semana en el centro del debate ambiental por la balsa de residuos peligrosos asociada a la actividad minera del entorno. Los vecinos organizados en la plataforma Valdelamusa Viva han reclamado este martes a la Junta de Andalucía que revise las licencias otorgadas a la empresa Sandfire MATSA para la construcción y explotación de la balsa, tras los episodios de lluvias extremas registrados en la zona.