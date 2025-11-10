La rebelión ciudadana contra los "abusos" de Hacienda: "Es implacable con el contribuyente y cuanto más débil es, más lo es"

Corría el año 1978, recién estrenada la democracia en España, cuando el Ministerio de Hacienda que entonces dirgía Francisco Fernández Ordóñez -hermano del que luego fue gobernador del Banco de España- lanzó una campaña para concienciar a la sociedad del pago del IRPF: "Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos", decía aquel eslogan que ha pasado a la historia. Cuarenta y siete años después, la población está cada vez más desencantada con Hacienda...