La rebelión ciudadana contra los "abusos" de Hacienda: "Es implacable con el contribuyente y cuanto más débil es, más lo es"

Corría el año 1978, recién estrenada la democracia en España, cuando el Ministerio de Hacienda que entonces dirgía Francisco Fernández Ordóñez -hermano del que luego fue gobernador del Banco de España- lanzó una campaña para concienciar a la sociedad del pago del IRPF: "Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos", decía aquel eslogan que ha pasado a la historia. Cuarenta y siete años después, la población está cada vez más desencantada con Hacienda...
| etiquetas: hacienda , contribuyentes , persecución , denuncias
El nivelazo de los periodistas a sueldo es lamentable.
Desgastar la imagen de las instituciones y la administración, y en última instancia de la democracia.
El periodismo ya hace tiempo que es una puta basura.
Por ejemplo, están investigando a un tal Gonzalez Amador por haber falsificado 1.700.000€ en facturas falsas.
Que a ver, no es poco dinero ese.
noticiamanipulación, blanquear a este tipo y similares.
Eso sí, la deuda que no pare de crecer.
¿¿Quien vigila a hacienda??
En otro caso me multaron porque según ellos me faltó un papel de la ayuda de alquiler (de la épocad de zp), yo tenía el justificante de entregado, pero ellos no lo encontraban en el expediente. La multa 150€, para alegar eran 100€ con la posibilidad de que te comieses la multa igualmente, a 3 semanas de que prescribiese.