La rebelión ciudadana contra los "abusos" de Hacienda: "Es implacable con el contribuyente y cuanto más débil es, más lo es"

Corría el año 1978, recién estrenada la democracia en España, cuando el Ministerio de Hacienda que entonces dirgía Francisco Fernández Ordóñez -hermano del que luego fue gobernador del Banco de España- lanzó una campaña para concienciar a la sociedad del pago del IRPF: "Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos", decía aquel eslogan que ha pasado a la historia. Cuarenta y siete años después, la población está cada vez más desencantada con Hacienda...

| etiquetas: hacienda , contribuyentes , persecución , denuncias
17 comentarios
Comentarios destacados:      
#3 egon_ *
Hoy tocaba echar pestes sobre Hacienda para que el novio de la loca de Madrid sea bien visto por el resto de ciudadanos.

El nivelazo de los periodistas a sueldo es lamentable.
17 K 193
karaskos #16 karaskos
#3 El problema es la cantidad de palurdos que asumen la noticia y reaccionan en consecuencia.

Desgastar la imagen de las instituciones y la administración, y en última instancia de la democracia.

El periodismo ya hace tiempo que es una puta basura.
1 K 14
#1 Marisadoro
¿Alberto 'Quirón', eres tu?
5 K 96
Fedorito #4 Fedorito *
Maldita Hacienda que no nos deja defraudar impunemente.
6 K 88
#9 ZamoraBigote
Es que te dan ganas de irte de España o de suicidarte, de verdad te lo digo.
4 K 47
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Hay que reconocer que yo pensaba que El Inmundo no podía caer más bajo que cuando estaba Pedro J ... estaba equivocado.
2 K 46
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Es falso que Hacienda no persiga a los grandes defraudadores.

Por ejemplo, están investigando a un tal Gonzalez Amador por haber falsificado 1.700.000€ en facturas falsas.
Que a ver, no es poco dinero ese.
3 K 42
karaskos #17 karaskos
#7 Ahí es donde va enfocada la noticia manipulación, blanquear a este tipo y similares.
0 K 7
have_a_nice_day #6 have_a_nice_day
Poco asalariado imagino yo quejándose de eso
1 K 28
Foxdie #8 Foxdie *
A cada año a pagar más que al anterior con la excusa de la sanidad que funcionaba mejor hace 20 años.
Eso sí, la deuda que no pare de crecer.
1 K 16
XtrMnIO #10 XtrMnIO
En no robando y en no defraudando los ricos, hasta sobraría el dinero.
1 K 15
#15 Jodere
El inMundo y sus bulonoticias diarias.
0 K 8
MisturaFina #2 MisturaFina
Si hacienda vigila a la gente
¿¿Quien vigila a hacienda??
0 K 7
Eibi6 #12 Eibi6
#2 pués como a todo él mundo en un estado de derecho, los juzgados :roll:
1 K 16
rafaLin #13 rafaLin
#12 A los inspectores les sale gratis ir al juzgado, y si pierden no les quitan el bono.
0 K 12
SegarroAmego #11 SegarroAmego
Ten tus asuntos en orden y deja los chanchullos y hacienda no te molestará nunca
0 K 6
#14 vantablack
#11 bueno, eso tampoco es del todo cierto. Yo tuve una inspección que me pedían declarar la procedencia de un dinero que había recibido .... y no era cierto, eran transferencias que yo había hecho. Pues entre papel arriba y papel abajo, vacaciones y baja de la que llevaba mi caso 6 meses liado, cuando al segundo día le envié el certificado del banco de que esos movimientos salian de mi cuenta y NO entraban.

En otro caso me multaron porque según ellos me faltó un papel de la ayuda de alquiler (de la épocad de zp), yo tenía el justificante de entregado, pero ellos no lo encontraban en el expediente. La multa 150€, para alegar eran 100€ con la posibilidad de que te comieses la multa igualmente, a 3 semanas de que prescribiese.
1 K 16

