Rebelión en la Barceloneta: los pescadores se levantan contra el control pesquero de la UE que hace imposible faena

Rebelión en la Barceloneta: los pescadores se levantan contra el control pesquero de la UE que hace imposible faena  

Los pescadores de Barcelona llaman a la movilización contra el nuevo reglamento de control pesquero de la Unión Europea, que les obliga a registrar electrónicamente, con horas de antelación, qué especies van a capturar y en qué cantidades, algo que consideran de imposible cumplimiento en la pesca de bajura. El presidente de la cofradía de pescadores de Barcelona, José Manuel Juárez, denuncia que el Diario Electrónico de A Bordo (DEA) obliga, en la práctica, a “saber lo que vas a pescar antes de salir a pescar” y a notificarlo hasta cuatro horas

Pertinax #1 Pertinax *
Lo sorprendente del envío es que queden pescadores en La Barceloneta.
Konekallejera #2 Konekallejera
#1 cierto, lo que cuentan es que quieren quitar lo poco que queda para meter yates
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 es el mercado
Pertinax #5 Pertinax *
#2 También te digo que no se me ocurriría consumir pescado de bajura de la zona ni loco de la vida.
Andreham #3 Andreham
Si la norma es tal como la denuncian, está claro que está hecha por burocratas de nacimiento que no han salido de su probeta hasta tener 30 años y entrar a currar.
#6 lovetan
Yo no le veo ni el más mínimo problema. Si hay que notificar pues se notifica: "Calamares del pacífico, 50Kg". Y ya está.
