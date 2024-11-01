El rearme de Argentina: Milei incorpora más armamento para sus F-16 aunque los cazas ya llevan más de un mes sin volar

Tras el arribo, en diciembre de 2025, de los primeros aviones del sistema de armas F-16, el Gobierno de Argentina no ha quitado el pie del acelerador y sigue incorporando tecnología para los 6 cazas que aterrizaron en ese país. La Fuerza Aérea confirmó que acaba de recibir 50 contenedores con armamento, repuestos, componentes y herramientas para garantizar el perfecto funcionamiento de las aeronaves de combate. Mientras tanto, los F-16 reposan sin volar desde hace más de 1 mes en los hangares del Área Material de Río Cuarto, Córdoba.