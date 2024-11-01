Tras el arribo, en diciembre de 2025, de los primeros aviones del sistema de armas F-16, el Gobierno de Argentina no ha quitado el pie del acelerador y sigue incorporando tecnología para los 6 cazas que aterrizaron en ese país. La Fuerza Aérea confirmó que acaba de recibir 50 contenedores con armamento, repuestos, componentes y herramientas para garantizar el perfecto funcionamiento de las aeronaves de combate. Mientras tanto, los F-16 reposan sin volar desde hace más de 1 mes en los hangares del Área Material de Río Cuarto, Córdoba.
Gasto sanitario: -5.000
Gasto educativo: -10.000
Gasto en F-16 que no vuelan: +8.000
He reducido el déficit en 7.000, pero ¿quién ha ganado, los argentinos de a pie o los accionistas de la multinacional norteamericana que ha vendido los F16?
En su dia empaticé de cojones con Argentina en la guerra de las Malvinas.
Ahora ojalá le diesen los de la pérfida una buena patada en el ojete al sunnormal del de la motosierra.
Imbécil... muuuuuuuucho.