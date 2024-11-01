·
más visitadas
10084
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11436
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
9080
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5585
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
4065
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
463
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
529
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
455
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
417
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
449
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
"Realidades de la guerra": una ministra británica se niega a calificar de crimen de guerra la masacre estadounidense en una escuela iraní (EN)
Sarah Sackman criticó a "quienes atacan a civiles, en particular al régimen iraní", pero no destacó las atrocidades estadounidenses
6 comentarios
mejores hilos
+ valorados
#1
albx
En el laborismo británico desde que echaron a Corbyn por medios deshonestos, sólo queda gente deshonesta.
3
K
64
#3
Sr.No
Por aquí algunos siguen haciendo malabares para justificar el genocidio de Gaza.
3
K
62
#5
Spirito
*
#3
Ese es otro crimen de Lesa Humanidad, en anuencia o cometido por los mismos actores: EEUU e Israel.
Ese crimen será investigado y juzgado en el futuro, tarde años o décadas, no lo sé... y no podrán evadir los responsables las consecuencias, si es que viven.
1
K
23
#2
Spirito
*
Es que no se trata de un crimen de guerra, en tanto que no había ni guerra declarada ni provocación alguna por parte de Irán.
Es un acto terrorista como mínimo, un crimen de Lesa Humanidad que no prescribe nunca y puede ser investigado, juzgado y perseguido por cualquier Estado ocurra donde ocurra.
No se puede causar adrede una carnicería así de niñas sin consecuencias.
Pero me imagino que esa señora no reconoce ni lo uno ni lo otro.
2
K
39
#4
harverto
Fuera psicópatas de la política
1
K
19
#6
Spirito
*
#4
Es crucial eso que dices.
Es urgente detectar y expulsar a los psicópatas de la política.
Por ley deberían estar excluidos, lo mismo que por ley hay otras personas que no pueden ejercer la política.
En el caso de los psicopatas, yo no los considero personas, sino bestias con aspecto humano. Depredadores de humanos.
Es jodido lo que digo, lo sé, pero así.
No puede ser que esos embusteros compulsivos, esos manipuladores malvados, esos criminales irreversibles, porque son CRIMINALES con mayúsculas, consigan poder.
Y si aún no se le conocen delitos de sangre, la probabilidad de que cuando consigan poder procuren delitos de sangre es tremenda.
Porque nos van a fastidiar a todos sí o sí.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
