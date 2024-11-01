Una realidad insoportable

"Un día me levantó del suelo cogiéndome por el cuello, no podía respirar, ni hablar, ni moverme. Creí que era mi fin". "Estaba viviendo en un infierno". "En muchos episodios mi padre intentó quitarme la vida". Quien habla es un joven de 20 años y lo hizo delante de un tribunal. Con luz y taquígrafo. Era la primera vez que pudo dar su testimonio sin intermediarios, sin cortapisas, sin su padre llevándolo de la mano al juzgado y saliendo con él de la mano. Durante más de una hora, con voz clara y sin ahorrar detalles, desgranó las violencias...