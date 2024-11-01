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Una realidad insoportable

Una realidad insoportable

"Un día me levantó del suelo cogiéndome por el cuello, no podía respirar, ni hablar, ni moverme. Creí que era mi fin". "Estaba viviendo en un infierno". "En muchos episodios mi padre intentó quitarme la vida". Quien habla es un joven de 20 años y lo hizo delante de un tribunal. Con luz y taquígrafo. Era la primera vez que pudo dar su testimonio sin intermediarios, sin cortapisas, sin su padre llevándolo de la mano al juzgado y saliendo con él de la mano. Durante más de una hora, con voz clara y sin ahorrar detalles, desgranó las violencias...

| etiquetas: juana rivas , francesco arcuri , maltrato infantil , sap , marisa kohan
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5 comentarios
3 1 1 K 22 opinion
Doisneau #1 Doisneau *
Enesimo intento (cutre) de publico para crear relato, con un timing muy particular porque precisamente el otro dia salio la noticia de que una de las psicologas que atendio a Daniel Arcuri dijo que el niño admitio que la madre lo presionaba para que mintiese.

Y para variar, la foto de Juana llorando. No he visto ni una sola foto que salga normal en años.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Algun dia habra que sentarse y empezar a pedir responsabilides y cuentas a los periodistas
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#3 silzul
#2 pues el articulo está firmado.... Y precisamente por una "experta de género"
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calde #4 calde
#2 A cuáles? A los que publican bulos como la cuenta en granadinas de PI? Al bulo de el mundo sobre la actuación del fiscal general? A los periodistas que llevan 7 años diciendo que la economía de España se va a hundir por la subida de sueldos? ...
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Doisneau #5 Doisneau
#4 Pues a todos, sin sesgos.
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menéame