Real Murcia, el equipo centenario que soñó con jugar en Primera y lo pagó con décadas de problemas financieros

Una afición fiel y numerosa lo acompaña orgullosa cada fin de semana en el estadio Enrique Roca y se ha involucrado en diversas ocasiones en su salvación económica. A día de hoy, no se cuestiona su supervivencia, pero la deuda continúa amenazando y el equipo no termina de despegar en lo deportivo
Hubo otros sitios pequeños con equipos en 1ª, como Eibar, Almendralejo, Pontevedra, Soria...
* De hecho Murcia, con casi medio millón de habitantes, es bastante grande.
#1 Lo que se llama "pinchar el balón"
