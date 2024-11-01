edición general
Real Murcia, el equipo centenario que soñó con jugar en Primera y lo pagó con décadas de problemas financieros

Una afición fiel y numerosa lo acompaña orgullosa cada fin de semana en el estadio Enrique Roca y se ha involucrado en diversas ocasiones en su salvación económica. A día de hoy, no se cuestiona su supervivencia, pero la deuda continúa amenazando y el equipo no termina de despegar en lo deportivo

Milmariposas #1 Milmariposas
Lo que yo me pregunto desde hace tiempo es cuándo tendrá lugar el pinchazo de la burbuja del fútbol.
ewok #4 ewok *
#2 En 2007 ya era la Nueva Condomina, ¿no?
Hubo otros sitios pequeños con equipos en 1ª, como Eibar, Almendralejo, Pontevedra, Soria...

* De hecho Murcia, con casi medio millón de habitantes, es bastante grande.

#1 Lo que se llama "pinchar el balón" :-P
#2 z1018
El Murcia no estará en primera pero lo de ¡peligro en La Condomina! es inmortal
