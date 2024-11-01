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Razor 1911

Razor 1911  

La demo homónima de Razor 1911, que celebra sus 40 años de actividad en la escena. Ganadora del primer premio en el concurso de demos de Revision 2026 y del premio del público.

| etiquetas: demo , warez , razor 1911
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1 comentarios
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ccguy #1 ccguy
Puta maravilla.
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