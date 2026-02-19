edición general
La razón por la que Elon Musk nunca colonizará Marte y él ahora lo sabe  

El megamillonario Musk lleva décadas vendiendo el sueño de un viaje y posterior colonización de Marte, aunque ahora parece haberse dado cuenta de que por muchos cientos de miles de millones de dólares que invierta nunca jamás será viable su quimera, tal y como muy didácticamente explica en los dos siguientes videos el profesor de Física Teórica Leonard Susskind.

Y todo por qué necesita un dinosaurio.
«Ahora» lo sabe. Lo supo siempre, como sabía que el Hiperloop era una engañifa. Otra cosa es lo que diga para vender su moto.
Lo de que Elocio quiera colonizar Marte me la trae mucho al peo, pero porque es un vende humos, pero es que este tipo está argumentando como físico, no como médico o ya siquiera psicólogo sobre temas que son de médicos y psicólogos...
Será buen físico, pero el resto no sabe más que el vecino del 5º B :troll:

Si le dices a la gente que si viaja a Marte tiene un 15% más de probabilidad de tener problemas coronarios tras 20 o 30 años, un % similar de que su deterioro cognitivo sea un poco mayor…   » ver todo el comentario
