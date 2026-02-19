La razón por la que Elon Musk nunca colonizará Marte y él ahora lo sabe  

El megamillonario Musk lleva décadas vendiendo el sueño de un viaje y posterior colonización de Marte, aunque ahora parece haberse dado cuenta de que por muchos cientos de miles de millones de dólares que invierta nunca jamás será viable su quimera, tal y como muy didácticamente explica en los dos siguientes videos el profesor de Física Teórica Leonard Susskind.