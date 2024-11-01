edición general
7 meneos
56 clics
Raúl de Molina envía mensaje a Eduardo Verástegui, tras su crítica a Bad Bunny: 'Tú eres latino, eres mexicano'

Raúl de Molina envía mensaje a Eduardo Verástegui, tras su crítica a Bad Bunny: 'Tú eres latino, eres mexicano'

"Creo que si tu tienes un nombre y tu puedes defender lo tuyo, lo tienes que defender", empezó diciendo Raúl de Molina. "Él es un inmigrante en este país", dijo refiriéndose a Verástegui. "Lo único que está haciendo Bad Bunny es defendiendo a los inmigrantes y vuelvo a lo mismo que yo dije anteriormente, lo más triste que yo he visto en este país últimamente son los inmigrantes que están aquí que están en contra de los inmigrantes y eso es lo que está haciendo Eduardo Verástegui".

| etiquetas: eduardo verastegui , trump , bad bunny , inmigrante , nacionalizado
5 2 0 K 71 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
Moixa #2 Moixa
No se quien son, pero bien por Raul.
1 K 36
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#2 Imagina a un negro que sea nazi muy activo, es lo más parecido que hay a Verástegui, pero en vez de negro, latino.
0 K 19
tul #6 tul
#4 peor, este además de nazi es cristofascista y sionazi
0 K 12
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Los inmigrantes habitualmente están en contra de los inmigrantes porque les quitan el trabajo, aunque no creo que sea el caso de Verasategui.
0 K 11
HAL9K #3 HAL9K
#1 *Verástegui.
0 K 10
#5 uvi
Esas calzadas y coliseos romanos de Mexico!!
0 K 10

menéame