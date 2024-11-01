Raúl de Molina envía mensaje a Eduardo Verástegui, tras su crítica a Bad Bunny: 'Tú eres latino, eres mexicano'

"Creo que si tu tienes un nombre y tu puedes defender lo tuyo, lo tienes que defender", empezó diciendo Raúl de Molina. "Él es un inmigrante en este país", dijo refiriéndose a Verástegui. "Lo único que está haciendo Bad Bunny es defendiendo a los inmigrantes y vuelvo a lo mismo que yo dije anteriormente, lo más triste que yo he visto en este país últimamente son los inmigrantes que están aquí que están en contra de los inmigrantes y eso es lo que está haciendo Eduardo Verástegui".