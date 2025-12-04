edición general
Ratifican la condena de 16 años y medio de prisión por violar y robar a una mujer en Vigo en 2013

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado íntegramente la sentencia de 16 años y medio de prisión impuesta al hombre que robó y violó a una mujer en Vigo en marzo de 2013. La sentencia considera probado que el condenado abordó a la víctima por la espalda cuando salía de trabajar, la intimidó con un objeto punzante y, bajo amenazas de muerte, la obligó a entregarle sus pertenencias. Posteriormente, la arrastró a un lugar apartado para agredirla sexualmente. Además, se incorpora una indemnización de 96.594 euros a la víctima por...

#1 Pixmac
El caso es de 2013 pero el juicio fue en 2024 al no identificarse al autor de la violación hasta 2022, tras encontrar una coincidencia con el ADN dejado en un robo. Una curiosidad es que los hechos sucedieron junto al Hospital Xeral, lugar en el que trabajaba la mujer y actual sede de los juzgados.

La indemnización servirá de poco. La víctima está internada en un psiquiátrico sin visos de recuperación.
