Ratifican la condena de 16 años y medio de prisión por violar y robar a una mujer en Vigo en 2013

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado íntegramente la sentencia de 16 años y medio de prisión impuesta al hombre que robó y violó a una mujer en Vigo en marzo de 2013. La sentencia considera probado que el condenado abordó a la víctima por la espalda cuando salía de trabajar, la intimidó con un objeto punzante y, bajo amenazas de muerte, la obligó a entregarle sus pertenencias. Posteriormente, la arrastró a un lugar apartado para agredirla sexualmente. Además, se incorpora una indemnización de 96.594 euros a la víctima por...
La indemnización servirá de poco. La víctima está internada en un psiquiátrico sin visos de recuperación.