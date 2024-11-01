El rapero 'Costa', en libertad provisional con una orden de alejamiento sobre su pareja tras agredirla

El rapero Hugo Ortiz, conocido artísticamente como Costa, ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras ser detenido el pasado viernes acusado de agredir a su pareja en Madrid, tal y como avanzó Vozpópuli. Según informan fuentes jurídicas, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 11 de Madrid decretó para el artista libertad provisional con una orden de alejamiento de 500 metros sobre la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía. Al rapero de 47 años se le investiga por un presunto delito de mal