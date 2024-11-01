·
El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
El llamado Zorro Ranch, que se encuentra en un desierto de Nuevo México, incluye mansiones, una pista de aterrizaje privada e incluso helipuerto.
#3
Andreham
Qué puede salir mal de dejar a los ricos a sus anchas.
2
K
17
#2
ernovation
Debería ser:
"incluye mansiones, un helipuerto e incluso una pista de aterrizaje privada"
La pista es algo mucho más grande.
1
K
16
#1
WcPC
*
No me jodas...
Puta locura.
Si no ha sido un gilipollas ahí no van a encontrar nada, porque realmente pueden haberlos enterrado en cualquier sitio....
Por cierto, eso de "inseminar a muchas mujeres" es lo que está haciendo Eloncio...
Para los que dicen que no se parecen.
1
K
15
#8
tierramar
*
Jeffrey Epstein era un activo para las agencias de inteligencia que utilizaban las llamadas "trampas de miel" para recopilar información comprometedora sobre figuras de alto perfil. Plantea el problema de la "corrupción sistémica": la "lista Epstein" es una herramienta para controlar a los políticos occidentales, asegurándose de que se mantengan subordinados a agendas geopolíticas específicas. Los mismos de los archivos son los que organizan las guerras
www.globalresearch.ca/video-epstein-atrocities-and-the-fate-of-childre
0
K
13
#10
tierramar
*
www.meneame.net/m/actualidad/epstein-planeaba-comprar-propiedades-espa
Epstein planeaba comprar propiedades en España para ayudar a la red de tráfico (ENG)
Documentos publicados como parte de los Archivos Epstein han revelado que el pedófilo estaba interesado en comprar propiedades en España, probablemente como un medio para expandir su red de tráfico. También aparecen varias figuras destacadas de la política y la realeza.El exrey de España, Juan Carlos I, aparece en los documentos, lo que levanta sospechas de que el exjefe de Estado exiliado podría incluso haberse reunido con Epstein. Entre otros españoles mencionados se encuentra el expresidente José María Aznar.
0
K
13
#6
vviccio
Esto es lo que quieren la élites económica y antidemocráticas: IMPUNIDAD. Gentuza como Trump y otros imitadores nos dirigen a eso.
0
K
11
#9
baronluigi
#7
Si es que sale. Porque vamos, ya estamos viendo que están intentando tapar bastante las cosas.
0
K
11
#4
surco
A ver, que a mi vilipendiar a este tío me parece cojonudo, pero no se nos está yendo un poquito la pinza?
Ayer que si tenía una trampilla donde tiraba a las mujeres a los tiburones ( no ha aparecido ningún resto) hoy que miles de cadáveres en el rancho ( que tampoco ha visto nadie). A ver si Epstein va a terminar siendo el responsable hasta de lo de Carrero Blanco....
0
K
11
#5
baronluigi
#4
Epstein era un relaciones públicas. No es que solo él montara las fiestas en su Isla mansiones, si no que también ponía a ricachones en contacto "con servicios que requerían". Vamos, que tiene que haber mierda a punta pala.
1
K
17
#7
surco
#5
No, si no te lo discuto, pero coño, esperemos a que salga, que la cosa empieza a parecer un programa de Iker Jiménez
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
