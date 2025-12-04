edición general
'Rage bait', o 'Cebo para cabrear', coronada como Palabra del Año 2025 por Oxford

Oxford University Press, que publica el Diccionario Oxford de la lengua inglesa, ha elegido "rage bait" (cebo de ira o para cabrear) como palabra del año. Definido como "contenido en línea deliberadamente diseñado para provocar ira o indignación por ser frustrante, provocativo u ofensivo", el término se refiere a las tácticas manipuladoras utilizadas para aumentar el tráfico o la participación en línea. Es como el clickbait, pero atrae al lector con la intención de enfadarlo.

pitercio #1 pitercio
Para ilustrar el término yo habría elegido la foto de unos trocitos de piña.
#4 Eukherio
#3 Es más viejo que el cagar, lo que pasa es que ahora se le da un término chulo en inglés. Ya llevamos décadas viendo a personajes que viven de indignar al personal. En wrestling es lo habitual eso de que unos hagan el rol de villanos, y tienden a ser extremadamente populares. Por eso siempre se ha dicho que el odio es mejor que la indiferencia.

En Internet se suele hacer a lo burdo. Entras en un foro de veganos y dices que qué rico está el chuletón que te acabas de comer, y que hasta te dieron la foto del ternero recién nacido de recuerdo. En el mundo real solemos ser un poco más sutiles, pero la idea es la misma.
#2 Eukherio
No tiene ni que se contenido en línea. El último libro de Soto Ivars es exactamente eso, un intento de un señor que ya no vendía de intentar hacer negocio a base de cabrear a gente y con ello ganar viralidad.
kipper #3 kipper
#2 Es mejor ver el lado bueno. Como toda técnica de manipulación, solamente es efectiva cuando resulta mayormente ignorada; con este tipo de publicidad se difunde el mecanismo y, tarde o temprano, deja de ser efectivo.
