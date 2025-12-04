'Rage bait', o 'Cebo para cabrear', coronada como Palabra del Año 2025 por Oxford

Oxford University Press, que publica el Diccionario Oxford de la lengua inglesa, ha elegido "rage bait" (cebo de ira o para cabrear) como palabra del año. Definido como "contenido en línea deliberadamente diseñado para provocar ira o indignación por ser frustrante, provocativo u ofensivo", el término se refiere a las tácticas manipuladoras utilizadas para aumentar el tráfico o la participación en línea. Es como el clickbait, pero atrae al lector con la intención de enfadarlo.
En Internet se suele hacer a lo burdo. Entras en un foro de veganos y dices que qué rico está el chuletón que te acabas de comer, y que hasta te dieron la foto del ternero recién nacido de recuerdo. En el mundo real solemos ser un poco más sutiles, pero la idea es la misma.