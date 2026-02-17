edición general
4 meneos
29 clics
El Rafale francés, en jaque: un nuevo rival asiático de quinta generación (y no 4.5) lo superará técnicamente

El Rafale francés, en jaque: un nuevo rival asiático de quinta generación (y no 4.5) lo superará técnicamente

El avance del KF-21 Boramae coreano está a punto de cambiar las reglas del juego. El programa evoluciona desde una plataforma de 4,5ª generación hacia un estándar de 5ª plenamente furtivo. De confirmarse el salto del Block III, el caza francés Rafale podría quedar técnicamente por detrás en varios ejes clave. El rediseño del fuselaje, la incorporación de bodegas internas y el uso de materiales RAM apuntan a una SER mucho menor. La integración de sensores en la estructura y la reducción de antenas externas refuerzan la discreción electromagnéti

| etiquetas: rafale , competencia , korea , kf-21 , quinta generacion , furtivo
3 1 0 K 41 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Gabacciolandia cuesta abajo y sin frenos. Todo lo que se ríen los rojelios del Fin del Imperio está llegando a la potencia colonial francesa: salida a patadas de todas sus colonias, declive total de su industria, su economía hecha polvo como nunca, su tecnología obsoleta, al mando un Napoleoncillo sumiso a USA y con ínfulas de grandeza... Anda y que se jodan. Cuanto más lejos andemos los demás de Francia menos problemas nos causará su inevitable desplome.
0 K 19
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
La gracia es que quieren incorporar motores no USA y desarrollar un misil aparte del AMRAAM.

Donaldo va a tener que llevarles la democracia ...

Hay varios artículos relacionados con el chisme este, aunque no son lo mismo.
0 K 13
javibaz #2 javibaz
Superará, apunta que, podría quedar.
¿Donde está la noticia?
0 K 12
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

En que quieren que sea completamente non USA-dependant.

Los gabachos se han vendido al zanahorio hace poco.
2 K 44
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Podriame
0 K 11
Escafurciao #5 Escafurciao
Materiales RAM, su puta madre y yo sin comprarme un ordenador, esperando que bajen.
0 K 8

menéame