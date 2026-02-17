El Rafale francés, en jaque: un nuevo rival asiático de quinta generación (y no 4.5) lo superará técnicamente

El avance del KF-21 Boramae coreano está a punto de cambiar las reglas del juego. El programa evoluciona desde una plataforma de 4,5ª generación hacia un estándar de 5ª plenamente furtivo. De confirmarse el salto del Block III, el caza francés Rafale podría quedar técnicamente por detrás en varios ejes clave. El rediseño del fuselaje, la incorporación de bodegas internas y el uso de materiales RAM apuntan a una SER mucho menor. La integración de sensores en la estructura y la reducción de antenas externas refuerzan la discreción electromagnéti