Rafael Poch: “Hay un riesgo de guerra regional muy serio. Y los que han iniciado el ataque a Irán también pueden salir escaldados”

¿Por qué se ha producido ahora el ataque de Estados Unidos e Israel contra el Irán de los ayatolás? ¿Qué intereses tienen en la zona? ¿Qué tiene que ver con todo esto la batalla entre Donald Trump y China? Entrevista de urgencia al veterano periodista y experto de geopolítica mundial Rafael Poch para intentar entender los motivos de fondo del ataque más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación.
El desprecio al Imperio: Poch es un crítico feroz del "atlantismo" (la alianza EE. UU.-Europa). Como Putin es el principal obstáculo de ese atlantismo, Poch tiende a explicar sus razones con más paciencia. Trump, aunque critica a la OTAN, sigue siendo el jefe del "Imperio", y Poch no suele tener piedad con los jefes del imperio.