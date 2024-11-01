edición general
Rafael Poch: “Hay un riesgo de guerra regional muy serio. Y los que han iniciado el ataque a Irán también pueden salir escaldados”

¿Por qué se ha producido ahora el ataque de Estados Unidos e Israel contra el Irán de los ayatolás? ¿Qué intereses tienen en la zona? ¿Qué tiene que ver con todo esto la batalla entre Donald Trump y China? Entrevista de urgencia al veterano periodista y experto de geopolítica mundial Rafael Poch para intentar entender los motivos de fondo del ataque más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación.

rafael poch , entrevista , guerra , irán , geopolítica , eeuu , golfo pérsico
12 comentarios
#8 MenéameApesta
#7 Lo que yo decía, soflamas para amebas.
AntiTankie #9 AntiTankie
#8 como las tuyas ninguna
AntiTankie #12 AntiTankie
#8 Poch cree firmemente que Rusia tiene derecho a una "esfera de influencia" para sentirse segura. Al aceptar esta premisa, cualquier acción de Putin se vuelve "comprensible" como medida de seguridad.

El desprecio al Imperio: Poch es un crítico feroz del "atlantismo" (la alianza EE. UU.-Europa). Como Putin es el principal obstáculo de ese atlantismo, Poch tiende a explicar sus razones con más paciencia. Trump, aunque critica a la OTAN, sigue siendo el jefe del "Imperio", y Poch no suele tener piedad con los jefes del imperio.
JoseRvValjean #11 JoseRvValjean
Nada, ni escaldados ni hostias, los que saldremos escaldados serán los iraníes y los que pagaremos más por todo
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#_1 mucho mejor defender posiciones belicistas. Y no miro a nadie.
#6 MenéameApesta
#3 Si puedes citar alguna mentira de las que según tú difunde Rafael Poch estaré encantado de darte la razón.
AntiTankie #7 AntiTankie
#6 no trabajo para ti, buscate la vida
#5 Adam22
El nazi de Rafael Poch "experto de geopolítica" xD
Veelicus #10 Veelicus
#5 Nazi?, a que te refieres?
AntiTankie #1 AntiTankie *
El nazi amigo de Putin, conocido por sus ideologías extremistas, realizó unas declaraciones.
#2 MenéameApesta
#1 Rafael Poch le da mil vueltas a todos los "analistas políticos" de los que copiáis las soflamas para amebas que luego repetís por aquí.
AntiTankie #3 AntiTankie
#2 Solo alguien extremadamente de izquierda podría creer las mentiras que difunde ese defensor de Putin.
