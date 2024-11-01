Rafael Poch: “Hay un riesgo de guerra regional muy serio. Y los que han iniciado el ataque a Irán también pueden salir escaldados”

¿Por qué se ha producido ahora el ataque de Estados Unidos e Israel contra el Irán de los ayatolás? ¿Qué intereses tienen en la zona? ¿Qué tiene que ver con todo esto la batalla entre Donald Trump y China? Entrevista de urgencia al veterano periodista y experto de geopolítica mundial Rafael Poch para intentar entender los motivos de fondo del ataque más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación.