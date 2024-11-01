Rafael Delgado, condenado por el caso de la Perla Negra, vuelve a sentarse en el banquillo por la trama eólica

La 'Perla Negra' y la 'trama eólica', que tienen como denominador común al que fuera viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general de este departamento de 2007 a 2011, Rafael Delgado.La petición del fiscal para el exviceconsejero alcanza los 42 años de cárcel y los 239 millones de euros. Se le imputan delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.