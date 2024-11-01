edición general
8 meneos
6 clics
Rafael Delgado, condenado por el caso de la Perla Negra, vuelve a sentarse en el banquillo por la trama eólica

Rafael Delgado, condenado por el caso de la Perla Negra, vuelve a sentarse en el banquillo por la trama eólica

La 'Perla Negra' y la 'trama eólica', que tienen como denominador común al que fuera viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general de este departamento de 2007 a 2011, Rafael Delgado.La petición del fiscal para el exviceconsejero alcanza los 42 años de cárcel y los 239 millones de euros. Se le imputan delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

| etiquetas: trama eólica , rafael delgado , juicio
7 1 0 K 104 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 104 actualidad
tul #1 tul
han pillado a tantos peperos robando de lo publico que cuando sale otro como este ya nadie levanta ni media ceja
4 K 50
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Y esto es algo de hace década y media, cuando toque la gestión de M. Rajoy fliparemos.
1 K 24
ochoceros #4 ochoceros
#1 Dramatización:  media
0 K 11
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
¡Qué poco se habla de la corrupción del PP en Castilla y León!
1 K 23

menéame