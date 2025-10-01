Radiografía de la inmigración en España: casi el 20% de la población y más de 3 millones de afiliados a la Seguridad Social

En España, residen 49,3 millones de personas, de las cuales, 9,6 millones son personas nacidas en el extranjero, lo que representa casi el 20% de la población total. De estas personas, 2.636.040 individuos han adquirido la nacionalidad española —casi el 30%— mientras que el resto aún conserva la nacionalidad de su país de nacimiento.
| etiquetas: inmigración
- La población baja, evidentemente.
- Se traen a inmigrantes para después presionarles mucho y que no puedan tener ni vida ni familia.
Somos una sociedad depredadora.
O mejor dicho: se ha dado el mando a los empresarios en esta sociedad y la han convertido en una sociedad depredadora.
El premio es que podrán tener millones en sus cuentas en los paraísos fiscales.
El sistema está mal. Hay que cambiarlo. La sociedad debe ser solidaria y permitir que los trabajadores puedan desarrollar una vida normal, como siempre se pudo en el pasado.
Se fomenta para alimentar el viejo deseo capitalista de mano de obra abundante, barata y precaria
Podríamos decir que se fomenta por los de la parte de arriba de la tabla
Los españoles nacidos en el extranjero no se cuentan en esas cifras.
O me estoy liando? Si es así, me la envaino sin problema.
Hay 21.672.249 personas afiliadas a la seguridad social (cifra de agosto) de los más de 49 millones de la población española.
La población extranjera está en la misma tasa de afiliación que el resto de la población. Por encima del 40%.