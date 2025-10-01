edición general
Radiografía de la inmigración en España: casi el 20% de la población y más de 3 millones de afiliados a la Seguridad Social

En España, residen 49,3 millones de personas, de las cuales, 9,6 millones son personas nacidas en el extranjero, lo que representa casi el 20% de la población total. De estas personas, 2.636.040 individuos han adquirido la nacionalidad española —casi el 30%— mientras que el resto aún conserva la nacionalidad de su país de nacimiento.

#1 cunaxa
- Se presiona muchísmo a los trabajadores para que no puedan tener ni vida ni familia.
- La población baja, evidentemente.
- Se traen a inmigrantes para después presionarles mucho y que no puedan tener ni vida ni familia.

Somos una sociedad depredadora.
O mejor dicho: se ha dado el mando a los empresarios en esta sociedad y la han convertido en una sociedad depredadora.
El premio es que podrán tener millones en sus cuentas en los paraísos fiscales.

El sistema está mal. Hay que cambiarlo. La sociedad debe ser solidaria y permitir que los trabajadores puedan desarrollar una vida normal, como siempre se pudo en el pasado.
3 K 48
#5 Autarca
#1 recordemos otra vez que la inmigración no se fomenta por los inmigrantes, ni por los residentes

Se fomenta para alimentar el viejo deseo capitalista de mano de obra abundante, barata y precaria

Podríamos decir que se fomenta por los de la parte de arriba de la tabla
6 K 71
#35 Thornton
#34 Pues compáralos con los de los nativos españoles y verás que no se parecen.
0 K 20
#33 Thornton
#32 O al contrario. Los inmigrantes tienen, de media, bastantes más hijos (menores que no están en edad de trabajar) que los nativos españoles.
0 K 20
#34 Macnulti_reencarnado
#33 te aparecen los datos por rangos de edad en la noticia.
0 K 9
#8 tierramar
Los partidos del Régimen 78, representantes de las élites económicas, están atrayendo y trayendo a mano de obra esclava a pesar del discurso antiinmigración de algunos, con decir, que los latinos no son inmigrantes listo
0 K 15
#21 Macnulti_reencarnado
#8 madre mía, cuando os da por una tontería no la soltais ni a tiros.
0 K 9
#20 Imag0
#18 Sí, tienen más hijos, bastantes más, los hijos no son población activa.
0 K 15
#22 Macnulti_reencarnado
#20 bueno, lo vas pillando.
0 K 9
#23 Imag0
#22 El que no pilla eres tú {0x1f602}
0 K 15
#24 Macnulti_reencarnado
#23 eso debe ser.
0 K 9
#29 juvenal
#26 Anda, mírate los datos que no tienes ni idea de lo que hablas www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP2T25.htm
0 K 13
juvenal #4 juvenal
Me sorprende que la SER se sume a la manipulación de considerar inmigrante al que ha nacido en el extranjero. Ni todo nacido en España es español, ni todo nacido en el extranjero es extranjero. Hay muchos españoles desde su nacimiento que han nacido en el extranjero: Iñaki Anasagasti, Gregorio Ordóñez, Mónica Oltra, Miguel Boyer, el emérito y sus hermanas, ,...
#17 HAL9K
HAL9K #17 HAL9K
#4 Lo de "nacidos en el extranjero" es para englobar a los nacionalizados.
Los españoles nacidos en el extranjero no se cuentan en esas cifras.
0 K 11
juvenal #25 juvenal
#17 Están incluidos igual
#26 HAL9K
HAL9K #26 HAL9K
#25 No, un español, con pasaporte español, jamás se contabiliza como inmigrante. Los inmigrantes se contabilizan entre los extranjeros que solicitan residencia.
#28 HAL9K
HAL9K #28 HAL9K
#15 Pues lee las noticias antes de comentar y entenderás lo que un titular significa y el contexto del mismo. Si un comentario es mentira, lo diré cuando lo vea.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #30 Macnulti_reencarnado
#28 quizá deberías aplicarte el cuento. Más que nada para no quedar en evidencia.
0 K 9
Gotsel #6 Gotsel
Estar afiliado a la seguridad social implica que se esté cotizando? Con que trabaje un miembro familiar, se afilia toda la familia como beneficiarios, no? Ya, que esto es así para españoles y para extranjeros, pero ese dato de 3 millones ¿no es un poco sensacionalista, no? Además imagino que el número medio de miembros familiares es mayor en inmigrantes que en españoles.

O me estoy liando? Si es así, me la envaino sin problema.
0 K 10
juvenal #9 juvenal
#6 Eso es falso y demuestra un gran desconocimiento
0 K 13
#11 lordban
#6 Ni aunque estén cotizando, el tipo de inmigración que tenemos tiene bajos salarios, aunque pague impuestos paga menos de lo que recibe, por lo que cuantos más vengan más sube el PIB general pero más baja el PIB per cápita y más baja el presupuesto disponible per cápita, es decir, somos más pobres.
1 K 16
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
De 10 millones de inmigrantes, 3 millones de afiliados a la seguridad social. Cojonudo.
0 K 9
Imag0 #7 Imag0
#2 De 43.9 millones de personas en España hay 21.198.679 afiliados a la seguridad social, datos de agosto de 2025. Es necesario explicarlo???
#14 HAL9K
HAL9K #14 HAL9K
#7 49.3 millones (los disléxicos también somos persianas)
#16 Imag0
Imag0 #16 Imag0
#14 Anem hermione {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 15
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#7 solo necesitas una regla de tres. Sabes hacerla?
0 K 9
HAL9K #10 HAL9K *
#2 No, no mientas. Son 3 millones de los extranjeros (los nacionalizados no se contabilizan ahí). Los extranjeros son 7 millones.

Hay 21.672.249 personas afiliadas a la seguridad social (cifra de agosto) de los más de 49 millones de la población española.

La población extranjera está en la misma tasa de afiliación que el resto de la población. Por encima del 40%.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado *
#10 lo pone en el titulo de la noticia. No vuelvas a llamarme mentiroso, nunca.
0 K 9
#27 egonfal_
#15 MENTIROSO
0 K 7
#12 maestrodenada
#2 que cabrones los.menos de 18 que no se afilian a la seguridad social, lastima no poder ponerlos a trabajar con 10 años. Con lo útiles que serían esas manitas pequeñas....
0 K 10
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 cuando aprendas a hacer reglas de tres, entenderás de qué hablamos.
0 K 9
Thornton #31 Thornton
#2 Las reglas de tres aquí no valen. La distribución por edades no es igual que la de los nativos españoles.
0 K 20
#32 Macnulti_reencarnado
#31 con más motivo.
#31 con más motivo.
0 K 9
#3 lordban
Recordemos que Morad cuenta como español y no entra dentro de ese 20%.
0 K 7
#19 Cincocuatrotres
Al globalismo que nos gobierna le interesa mucho este tema, mano de obra barata y población divisible y manipulable
1 K 3

