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Del racismo y la xenofobia al terrorismo ‘incel’: el pódcast de Miquel Ramos contra el odio y quienes lo utilizan como “una herramienta política muy rentable”

El periodista presenta la segunda temporada de su popular pódcast ‘Crímenes de odio’, donde narra los asesinatos motivados por la intolerancia en todas sus formas

| etiquetas: crímenes de odio , miquel ramos , segunda temporada
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@eirene ahí tienes a @masde120 haciendo un uso inadecuado del voto spam.
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menéame