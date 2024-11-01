Se nos está yendo de las manos el tema de los “modelos razonadores”. La promesa de que la IA ahora “piensa” antes de hablar es espectacular, y con razón. Es la tecnología que está haciendo que los modelos dejen de ser simples loros estocásticos para convertirse en entidades que planifican. Pero a veces, asomarse a esa sala de máquinas cognitiva es un viaje psicodélico. He estado probando Qwen 3.5 y me he topado con una conversación absolutamente surrealista. Una de esas interacciones que te hacen replantearte qué está pasando realmente dentro