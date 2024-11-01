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Qwen 3.5 y la crisis existencial

Qwen 3.5 y la crisis existencial

Se nos está yendo de las manos el tema de los “modelos razonadores”. La promesa de que la IA ahora “piensa” antes de hablar es espectacular, y con razón. Es la tecnología que está haciendo que los modelos dejen de ser simples loros estocásticos para convertirse en entidades que planifican. Pero a veces, asomarse a esa sala de máquinas cognitiva es un viaje psicodélico. He estado probando Qwen 3.5 y me he topado con una conversación absolutamente surrealista. Una de esas interacciones que te hacen replantearte qué está pasando realmente dentro

| etiquetas: qwen , crisis , existencial , ia , humor
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3 comentarios
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tul #1 tul
los llm ni piensan ni razona, ni se espera que lo hagan nunca
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sorrillo #2 sorrillo
#1 Eso decían en su día de los negros para justificar tenerlos esclavizados.
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eltxoa #3 eltxoa *
joder, que coñazo con el que no piensan. ya ha pensado más ese modelo para dar una respuesta que el 90% del meneante medio.

aquí lo normal es soltar la mentira y mantenerla a toda costa. El modelo al menos se plantea cosas.
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