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Quirón responde al ultimátum de la alcaldesa de Gijón reafirmando el compromiso de construir su hospital

Las parcelas que el Ayuntamiento de Gijón prevé comprar si la permuta no se materializa fueron tasadas en su día por los técnicos municipales en 1,7 millones de euros

| etiquetas: quiron , hospital privado , hospital público , gijón , moriyon , foro
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