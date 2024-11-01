Una quincena de hombres asaltan a tiros y golpes una casa de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres

Los Mossos d’Esquadra investigan una violenta pelea con armas de fuego que se ha registrado este viernes, 17 de abril, hacia las seis de la tarde, en la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres, en la comarca de la Selva. Según ha podido saber ElCaso.com, un testigo ha alertado a la policía de un enfrentamiento con varios implicados, pero cuando las patrullas han llegado al lugar, ya no quedaba nadie. Solo han encontrado tres vehículos con daños importantes, algunos con impactos compatibles con arma de fuego, según han explicado fuentes policial
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Es lo que pasó en Oslo. Como se mataban entre ellos, los dejaron. Hasta que un dia estaban tan fuertemente armados que se atrevieron a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Así que la policía a según que barrios dejó de entrar. Fue cuando estas bandas conquistaron sus primeros territorios en Suecia. Hoy Oslo es la ciudad europea con más asesinatos por arma de fuego.
Cuando unos hijos de puta actúan armados con impunidad siempre pagan inocentes.
Por qué son hijos de puta,...esa es la etnia que importa. Hijos de puta que tendrían que estar en la cárcel.
Chapuza