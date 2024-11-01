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Una quincena de hombres asaltan a tiros y golpes una casa de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres

Una quincena de hombres asaltan a tiros y golpes una casa de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres

Los Mossos d’Esquadra investigan una violenta pelea con armas de fuego que se ha registrado este viernes, 17 de abril, hacia las seis de la tarde, en la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres, en la comarca de la Selva. Según ha podido saber ElCaso.com, un testigo ha alertado a la policía de un enfrentamiento con varios implicados, pero cuando las patrullas han llegado al lugar, ya no quedaba nadie. Solo han encontrado tres vehículos con daños importantes, algunos con impactos compatibles con arma de fuego, según han explicado fuentes policial

| etiquetas: vidreres , pelea , armas de fuego , violencia
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8 comentarios
7 1 0 K 83 Sucesos
Plumboom #1 Plumboom
15 personas a tiros. Tiene pinta de ajuste de cuentas. Si estas cosas se dejan, las bandas se arman mejor para poder defenderse. Hasta que un día están mejor que las fuerzas de seguridad. Entonces mandan ellos.

Es lo que pasó en Oslo. Como se mataban entre ellos, los dejaron. Hasta que un dia estaban tan fuertemente armados que se atrevieron a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Así que la policía a según que barrios dejó de entrar. Fue cuando estas bandas conquistaron sus primeros territorios en Suecia. Hoy Oslo es la ciudad europea con más asesinatos por arma de fuego.
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#2 Pedro_Chosco
#1 De geografía, vas a tope. :-P
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antesdarle #4 antesdarle
#1 “Según las primeras informaciones, un grupo de unos quince hombres, de origen magrebí, se ha presentado en una furgoneta blanca en una casa ocupada de la zona, donde había personas de etnia gitana.” Que haya llamado una testigo y no las “víctimas” es evidente que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas/clanes. Yo espero que ninguna de esas balas alcance a una persona inocente.
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#5 Toponotomalasuerte *
#4 yo espero que la escoria racista desaparezca de mi país para dejar de sentir vergüenza.

Cuando unos hijos de puta actúan armados con impunidad siempre pagan inocentes.
Por qué son hijos de puta,...esa es la etnia que importa. Hijos de puta que tendrían que estar en la cárcel.
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antesdarle #7 antesdarle
#5 que tiene que ver con el racismo? Racista es desear que entre un ajuste de cuentas no hayan víctimas inocentes? :palm:
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ObjetivoPeroNo #6 ObjetivoPeroNo
#1 Oslo, capital de Suecia. :palm:
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Kantinero #3 Kantinero
15 tíos a tiro limpio y no hay muertos?

Chapuza
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Los incidentes con armas de fuego parece que cada vez son más habituales
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menéame