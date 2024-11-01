Una quincena de hombres asaltan a tiros y golpes una casa de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres

Los Mossos d’Esquadra investigan una violenta pelea con armas de fuego que se ha registrado este viernes, 17 de abril, hacia las seis de la tarde, en la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres, en la comarca de la Selva. Según ha podido saber ElCaso.com, un testigo ha alertado a la policía de un enfrentamiento con varios implicados, pero cuando las patrullas han llegado al lugar, ya no quedaba nadie. Solo han encontrado tres vehículos con daños importantes, algunos con impactos compatibles con arma de fuego, según han explicado fuentes policial