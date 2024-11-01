edición general
4 meneos
29 clics
Quién es Yannick Nézet-Séguin, el primer director de orquesta gay del Concierto de Año Nuevo que lo ha revolucionado

Quién es Yannick Nézet-Séguin, el primer director de orquesta gay del Concierto de Año Nuevo que lo ha revolucionado

El Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena hizo saltar por los aires el protocolo de casi un siglo para servir como punto de inflexión en la historia de la institución. Bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin, el espectáculo que se remonta a 1939 y que una vez sirvió de escenario para la propaganda nazi ha hecho una reivindicación de la visibilidad queer y del trabajo de las mujeres compositoras. Supone una novedad en un espacio que nunca ve alterada su tradición y que acostumbra a representar el ámbito más purista de la música clásica

| etiquetas: año nuevo , concierto , viena , filarmonica , gay , lgbt
3 1 0 K 40 cultura
3 comentarios
3 1 0 K 40 cultura
Connect #1 Connect
Sigue siendo un acto de propaganda nazi. No verás un solo negro en esos conciertos de Fin de Año. Ni entre los músicos ni en el público. Las entradas se venden de forma restrictiva de un año al otro con prioridad para el que ya había comprado. Así se evita que se cuele algún mestizo, o extanjeros que no presenten facciones arias. Solo hay que ver las imágenes de ese concierto para darse cuenta de que parece toda una propaganda nazi,
3 K 17
#2 soberao
#1 Hasta 1997 solo aceptaban miembros masculinos entre sus músicos: www.independentespanol.com/noticias/la-filarmonica-de-viena-tiene-cada
0 K 12
nilien #3 nilien *
#1 De verdad, se puede criticar algo sin necesidad de decir falsedades ni tonterías...

No sé de dónde te has sacado lo de la composición del público, pero no es cierto. Y además, este año ha formado parte del repertorio un vals de Florence Price, compositora afroamericana de primera mitad del siglo XX.
1 K 27

menéame