edición general
7 meneos
7 clics
¿Quién es Steve Bannon? El exestratega de la Casa Blanca que prometió un «Trump irlandés» (Eng)

¿Quién es Steve Bannon? El exestratega de la Casa Blanca que prometió un «Trump irlandés» (Eng)

El exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon ha prometido un «Trump irlandés» y ha añadido que está trabajando para «ayudar a formar un partido nacional irlandés».

| etiquetas: steve bannon , irlanda , trump , extrema derecha , maga
5 2 0 K 89 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 89 actualidad
#2 Grahml *
No andamos lejos  media
0 K 20
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Más o menos ya conocemos al titiritero y sabemos a qué se dedica. Lo interesante sería conocer quienes lo financian.
0 K 12

menéame