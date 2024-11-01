·
7
7 clics
7
clics
¿Quién es Steve Bannon? El exestratega de la Casa Blanca que prometió un «Trump irlandés» (Eng)
El exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon ha prometido un «Trump irlandés» y ha añadido que está trabajando para «ayudar a formar un partido nacional irlandés».
|
etiquetas
:
steve bannon
,
irlanda
,
trump
,
extrema derecha
,
maga
#2
Grahml
*
No andamos lejos
0
K
20
#1
Jointhouse_Blues
Más o menos ya conocemos al titiritero y sabemos a qué se dedica. Lo interesante sería conocer quienes lo financian.
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
