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¿A quién sirve realmente Donald Trump?

¿A quién sirve realmente Donald Trump?

¿Qué podemos esperar de un multimillonario como Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos dirigiendo la guerra contra Irán? A pesar de la desastrosa guerra contra Irán, el presidente Trump no está solo, y no lo estará, a pesar de los llamados a destituirlo. Pese a que hay dos bandos dentro de los EE. UU., estos defienden la misma política y economía, simplemente rivalizan por manejar las finanzas globales, y no dejarán de respaldarse cuando de beneficios se trata. Es el poder económico quien controla el destino...

| etiquetas: donald trump , guerra , estado unidos , irán , israel
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5 comentarios
5 2 0 K 66 actualidad
#2 Horkid *
Al dinero como todas las guerras: Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron www.meneame.net/m/cultura/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-c
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Al dinero.
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#3 HangTheRich
a los intereses del capital. fin
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
A la élite del capitalismo para que siga siendo élite y para aproximarse él un poco más a ellos, aunque nunca tendrá el mismo peso que las grandes estirpes de banqueros manipuladores.
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#5 j3j3j3j3
al pueblo no
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menéame