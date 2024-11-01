edición general
5 meneos
18 clics
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Pujol y Ferrusola. La saga que gobernó Catalunya durante más de dos décadas, desde el poder y entre bambalinas, se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. El patriarca, Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalitat de 1980 a 2003, y sus siete hijos están acusados de formar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido con actividades corruptas valiéndose de su posición política. El juicio llega después de una instrucción de más de 12 años y las sesiones se extenderán hasta mayo de 2026.

| etiquetas: familia , pujol , ferrusol , siete hijos , juicio
4 1 1 K 47 actualidad
3 comentarios
4 1 1 K 47 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol confesó que su familia había ocultado en Andorra una millonada sin regularizar durante más de 30 años. Unos días antes, ‘El Mundo’ había publicado que el clan movió 3,4 millones de euros en cuentas del principado. La confesión del patriarca destapó la existencia de una fortuna cuyo origen debe aclararse en el juicio.
0 K 20
NotVizzini #2 NotVizzini
#1 Y acciones mucho peores que propiamente robar, que dificilmente serán ni juzgadas...
0 K 9
#3 Borgiano
Recordemos que estos forman parte de "la mayoría progresista" que dice Sánchez que le habilita para gobernar.
1 K 6

menéame