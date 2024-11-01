Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Pujol y Ferrusola. La saga que gobernó Catalunya durante más de dos décadas, desde el poder y entre bambalinas, se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. El patriarca, Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalitat de 1980 a 2003, y sus siete hijos están acusados de formar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido con actividades corruptas valiéndose de su posición política. El juicio llega después de una instrucción de más de 12 años y las sesiones se extenderán hasta mayo de 2026.