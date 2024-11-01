Quién es Pete Hegseth, el ex presentador convertido en "ministro de la Guerra" de Trump, bajo sospecha por movimientos financieros anteriores a los ataques a Irán

El actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ahora rebautizado como secretario de Guerra, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras revelarse que su entorno financiero exploró inversiones en el sector armamentístico justo antes de la ofensiva militar de Washington y sus aliados contra Irán. Según el Financial Times, el bróker de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero con BlackRock para estudiar una inversión multimillonaria en un fondo cotizado vinculado a la industria de defensa.