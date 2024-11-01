¿Quién es Earl Anthony Wayne? Ex embajador de EE.UU. en México acusado de violar a una niña de 11 años en los archivos de Epstein [EN]

La publicación continua de casi 3 millones de páginas de los Archivos Epstein ha sacado a la luz acusaciones inquietantes y no verificadas contra Earl Anthony Wayne, ex-embajador de EEUU en México. En dos conjuntos de datos separados, un hombre llamado Kenneth Darrell Turner ha vinculado a Wayne y al excomandante de los Navy SEAL, Richard Marcinko, con la presunta red de tráfico sexual de Epstein. En el expediente número EFTA00165013, Turner alega que Wayne fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años