¿Quién es dueño de Groenlandia? [ENG]

La afirmación de Dinamarca es irreprochable. En el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 con Dinamarca, Estados Unidos reconoce inequívocamente ‘la soberanía del Reino de Dinamarca’ sobre Groenlandia. Si bien Dinamarca no es rival militar para Estados Unidos, sí posee un buen título de propiedad sobre la isla, junto con el derecho a la autodeterminación de la población local. Estados Unidos ha intentado comprar Groenlandia en repetidas ocasiones y esto es un reconocimiento fáctico de que el verdadero propietario es el reino de Dinamarca.

Por cierto, en 1916, Estados Unidos compró las Islas Vírgenes americanas a Dinamarca por 25 millones en oro y un compromiso de Estados Unidos para no extender sus intereses sobre Groenlandia.
