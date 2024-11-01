¿Quién es dueño de Groenlandia? [ENG]

La afirmación de Dinamarca es irreprochable. En el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 con Dinamarca, Estados Unidos reconoce inequívocamente ‘la soberanía del Reino de Dinamarca’ sobre Groenlandia. Si bien Dinamarca no es rival militar para Estados Unidos, sí posee un buen título de propiedad sobre la isla, junto con el derecho a la autodeterminación de la población local. Estados Unidos ha intentado comprar Groenlandia en repetidas ocasiones y esto es un reconocimiento fáctico de que el verdadero propietario es el reino de Dinamarca.