Queratosis actínica, la lesión precancerosa que enrojece el cuello de Trump

Una foto del presidente de Estados Unidos muestra una irritación que sus médicos atribuyen a «un tratamiento preventivo para la piel» El diagnóstico, a ojos de varios dermatólogos se trataría de una queratosis actínica, una lesión cutánea precancerosa muy común en personas de piel clara que aparece en zonas habitualmente expuestas al sol, como la cara, el cuero cabelludo, las manos o el cuello. También es normal en personas de edad avanzada, como Trump (79 años), tras años de acumulación de daño solar y exposición al aire libre.