más visitadas
9036
clics
Esto debería estar prohibido
5618
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
4132
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
5558
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5247
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
273
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
473
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
275
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
338
La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"
246
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
3
meneos
18
clics
¿Qué son las élites? (Cat)
Entrevista al antropologo José Mansilla sobre las élites y su comportamiento.
|
etiquetas
:
élites
,
antropologia
,
ricos
,
capital
3
0
0
K
28
ciencia
4 comentarios
#1
Tiranoc
Una parte muy importante de los helicóteros.
5
K
58
#2
Malinowski
#1
1
K
22
#3
DayOfTheTentacle
#1
elicoptero es sin ache... senutriu...
2
K
33
#4
MJDeLarra
#1
Y de los viones!
1
K
17
