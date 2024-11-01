edición general
3 meneos
18 clics
¿Qué son las élites? (Cat)

¿Qué son las élites? (Cat)

Entrevista al antropologo José Mansilla sobre las élites y su comportamiento.

| etiquetas: élites , antropologia , ricos , capital
3 0 0 K 28 ciencia
4 comentarios
3 0 0 K 28 ciencia
#1 Tiranoc
Una parte muy importante de los helicóteros.
5 K 58
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 elicoptero es sin ache... senutriu...
2 K 33
MJDeLarra #4 MJDeLarra
#1 Y de los viones!
1 K 17

menéame