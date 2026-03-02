edición general
QatarEnergy suspende la producción de gas natural licuado (EN)

QatarEnergy ha anunciado este lunes que detendrá la producción de gas natural licuado (GNL) alegando los recientes ataques militares contra sus instalaciones en las ciudades industriales de Ras Laffan y Mesaieed, en el país. Así lo ha comunicado QatarEnergy en un comunicado publicado este lunes, 2 de marzo, en X.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y otra piedra en la victoria de EE.UU

Ja, ja, ja. Se va a poner la cosa bonita. Así se hace Irán se golpea donde más duele. En el petrodolar.
Tarod #2 Tarod *
#1 Relajate que el petroleo esta en 72$. Muy lejos de cualquiuer nivel relevante para USA.
Aparte de que USA ya es el primer productor de petroleo y gas.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Solo unos días, se está viviendo una tensa calma. Pero ya te digo yo que como esto siga así...en 15 días las mentes frías van a comenzar a sudar. Las reservas de 30 días son para eso. Para 30 días mas lo que exista bunquerizado.
#6 Perrota
#1 Y otra piedra en los catetos que atacan la electrificación del transporte. Europa no puede estar siempre mirando al Golfo Pérsico ni a Rusia para su energía. Sobre todo con los recursos en renovables que tenemos.
ochoceros #9 ochoceros
#1 Pues ya pueden los iraníes meter un submarino en el Atlántico para hundir los buques de gas que mandan los yankis a Europa, porque el beneficio a las empresas petroleras yankis no hace si no aumentar con cada noticia de estas.
Raziel_2 #8 Raziel_2 *
Pues a mi personalmente no me parece nada que haya que celebrar, ni alegrarse ni pollas en vinagre.

USA otra vez de la mano de 4 despotas mas, jodiendo la marrana, matando a miles por cojones e imponiendo la voluntad de las 4 familias que controlan el petróleo en USA sobre toda la humanidad mientras nosotros pagamos los platos rotos.

Se podían morir y dejar al resto en paz.
#3 MarkJay
Estados Unidos es el principal productor y exportador mundial de gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP).

Vaya que casualidad
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 En breve el único productor para muchos.
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Y los UE aplaudiendo como morsas, mietras se nos multiplicará la factura.
