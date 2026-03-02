QatarEnergy suspende la producción de gas natural licuado (EN)

QatarEnergy ha anunciado este lunes que detendrá la producción de gas natural licuado (GNL) alegando los recientes ataques militares contra sus instalaciones en las ciudades industriales de Ras Laffan y Mesaieed, en el país. Así lo ha comunicado QatarEnergy en un comunicado publicado este lunes, 2 de marzo, en X.
| etiquetas: gnl , gas , energía , catar , irán , sionismo , guerra , eeuu
Ja, ja, ja. Se va a poner la cosa bonita. Así se hace Irán se golpea donde más duele. En el petrodolar.
Aparte de que USA ya es el primer productor de petroleo y gas.
USA otra vez de la mano de 4 despotas mas, jodiendo la marrana, matando a miles por cojones e imponiendo la voluntad de las 4 familias que controlan el petróleo en USA sobre toda la humanidad mientras nosotros pagamos los platos rotos.
Se podían morir y dejar al resto en paz.
Vaya que casualidad