edición general
1 meneos
4 clics

Qatar tendrá una base militar en EEUU con la apertura de una instalación aérea en Idaho

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la construcción de una instalación militar dentro de territorio norteamericano para que entrenen los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas de Qatar.

| etiquetas: idaho , qatar
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 diablos_maiq
Hay una película sobre ello
en.wikipedia.org/wiki/My_Own_Private_Idaho

Ya me voy :foreveralone:
1 K 32
Connect #2 Connect
Hasta que punto estos jeques del golfo deben mantener a Trump como para que desde que Israel bombardeara Qatar, se le esté haciendo tanto la pelota a este país.
0 K 16

menéame